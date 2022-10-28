Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

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MERSİN (AA) - Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bozdemir, mesajında, cumhuriyetin yıl dönümünü gurur, heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Vatanın bağımsızlığı için şehit olanları unutmayacaklarını aktaran Bozdemir, "Cumhuriyetimize birlik ve beraberlik içinde, asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için kararlılıkla ve azimle çalışmak en önemli görevimizdir." ifadesini kullandı.

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