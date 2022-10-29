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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları için geri sayım başladı

AA

Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları için geri sayım başladı

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI/SEZGİN PANCAR - Mersin'de 1-5 Kasım'da düzenlenecek Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda (Raffa-Volo), 37 ülkeden yaklaşık 400 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nın (Raffa-Volo) yaklaşık 6 ay süren hazırlıkları tamamlandı.

Organizasyonun yapılacağı Toroslar Bocce Tesisi'nde, hem raffa hem de volo parkurları yenilendi, tribünlerde bakım yapıldı. Tesisin yanındaki voleybol salonu da bazı müsabakalar için yeniden dizayn edildi.


- Milli takımda 14 sporcu madalya mücadelesi verecek

Bocce Milli Takımı, 1 Kasım'da 34 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla başlayacak organizasyon öncesi son kez kampa girdi.

Şampiyonalarda, milli sporculardan Mehmet Can Yakın, Burak Altay, Mehmet Karataş, Şinasi Seleciler, Yılmaz Duran ve Emre Mecit volo disiplininde yarışacak.

Bahar Çil, Sevilay Gezli, Eda Sayak, Rukiye Varol, Oğuzhan Turhan, Ahmet Emen, Cem Şimşek ve Erdal Kantemir de raffa disiplininde performans sergileyecek.


- Volo ve raffada 13 altın madalya mücadelesi verilecek

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, AA muhabirine, şampiyonalara ev sahipliği yapacak olmaktan heyecan duyduklarını söyledi.

Raffa ve volo disiplinlerinin ilk kez ilk bir dünya şampiyonasında aynı anda düzenleneceğini vurgulayan Türkmen, "Şampiyonalar için 37 ülke, 53 takımdan 400'ün üzerinde katılımcı gelecek. Bu organizasyon dünya boccesinin vitrini olacak. İnşallah organizasyonu başarılı bir biçimde tamamlamayı düşünüyoruz." dedi.

Türkmen, organizasyon için yoğun hazırlık sürecinin yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Toroslar Bocce Tesisi, organizasyonun ana mekanı olacak. Volo ve raffa şampiyonalarının müsabakaları burada oynanacak. Dünya şampiyonaları için bu sahalar yeterli olmadığı için yandaki voleybol salonunu da bocce için dizayn ettik. Dolayısıyla iki tesis eş zamanlı olarak dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak. Voloda 6, raffada 7 ayrı disiplinde organize edilecek. 13 farklı altın madalya mücadelesine ilk kez burada ev sahipliği yapmış olacağız."

Türkiye'nin, boccede iddialı ülkelerden biri olduğunu dile getiren Türkmen, milli takımın geçmişte önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Türkmen, milli sporcuların Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda kürsüye çıkmayı hedeflediklerini belirtti.


- Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir: "Devasa bir organizasyon olacak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de 2013'te düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen tesisler sayesinde Mersin'in adını "spor kenti" olarak duyurduğunu söyledi.

Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nın kentte yapılacak olmasından gurur duyduklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Şampiyona raffada kadın ve erkek branşında ilk defa bir arada düzenleniyor. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Devasa bir organizasyon olacak. Hazırız, hiçbir eksiğimiz kalmadı. Bütün Mersin'in ve Türkiye'nin dikkatini çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı şampiyonaya bekliyoruz. Salondaki eksikliklerimiz giderildi. Ülkemizi uluslararası platformda temsil ettiğimiz için yenilemelerimiz yapıldı. Teknik olarak altyapımızı tamamladık. Ambiyansta değişiklik yaptık. Sinerji oluşturacak rengarenk bir salona dönüştürdük. Bocce denildiği zaman Türkiye'de Mersin, Avrupa'da da Türkiye akla geliyor. Bizim uluslararası sporcularımız var. Burada fantastik bir şey söylemiyorum, hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Hem voloda hem de raffada dünya şampiyonlukları bekliyoruz, çünkü iyi sporcularımız var. Uluslararası dünya şampiyonlukları madalyalarının Türkiye'de kalmasını istiyoruz. İddialıyız, inşallah müsabaka sonuçlarında altın madalyalarımızı alacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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