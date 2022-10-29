Silifke'de kapalı yüzme havuzunun yapımına başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Silifke Belediyesince yaptırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli atıldı.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, Gazi Mahallesi'ndeki temel atma töreninde, projenin inşaatına Cumhuriyet Bayramı'nda başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Havuzun 6 kulvardan oluşacağını belirten Altunok, 2023'te hizmete açmayı planladıkları projeyle çocukları ve gençleri spora yönlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından havuzun temeli atıldı.

Törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Kaymakam Abdullah Aslaner de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.