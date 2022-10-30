Mersin'de "Recep Tayyip Erdoğan Doğa Parkı"nın açılışı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde yaptırılan "Recep Tayyip Erdoğan Doğa Parkı" hizmete açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anamur Belediyesince Esentepe Mahallesi'nde yaptırılan parkın açılış töreninde, belediyenin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Özhaseki, "Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hem çalışıyor, gayret ediyor hem de Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun davranışlar sergiliyor." dedi.

Özhaseki, parkın ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da Cumhuriyetin 99. yıl dönümünün kutlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz, Allah korusun karakolda farklı mahkemede farklı konuşanlardan değiliz. Biz, Gazi Paşa'mızın da emanetlerinin bekçisiyiz. Onun kurduğu cumhuriyetin ilelebet payidar kalması noktasında büyük bir gayret içerisinde olduğumuzu, aynen ecdadımızın 99 yıl önce yedi düvele söylediği gibi açık ve net şekilde söylüyoruz. Cumhuriyeti onlar kurdular biz de ilelebet muhafaza ve müdafaa etmekle yükümlüyüz."

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da 135 dönümlük ormanlık alandaki parkı vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından doğa parkının açılışı yapıldı.

Açılış törenine AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

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