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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kemal Digilli, Hasan Ok

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 8, Gökşen Fitik 12, Hayes 13, Bonner 17, Jones 9, Gamze Takmaz 5, Özge Özışık 2, Sinem Ataş 14, Holingsvorth 10, Esra Ural Topuz 2

Bursa Uludağ Basketbol: Davis 7, Gizem Mürüvet Uca 9, Deniz Çolakoğlu 5, Ferda Yıldız 9, Cannon 25, Meryem Gültekin 8, Gonca Karataş 2, İlsu Darıcıoğlu 4

1. Periyot: 25-13

Devre: 45-31

3. Periyot: 67-48





MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 92-69 yendi.

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