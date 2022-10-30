Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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