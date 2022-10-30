Mersin'de, "Toroslar Otofest" düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Toroslar Belediyesi ve Mersin Otomobil Sporları Kulübü iş birliğinde "Toroslar Otofest" düzenlendi.

Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan organizasyonda Türkiye'nin çeşitli illerinden klasik ve modifiye araç tutkunları bir araya geldi.

Festivalde otomobiller, teknik donanımları, ses sistemleri ve aksesuarlarıyla görücüye çıktı.

Organizasyonda modifiye araçlar drift gösterisi yaptı, çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, etkinlikteki konuşmasında, festivalin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Dün Gemlik'te Türkiye'nin ilk milli otomobili Togg'un açılışı yapıldı. Togg da milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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