Mersin'de muz serasının ardiye bölümünde çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde muz serasının ardiye bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alata Mahallesi'ndeki M.K'ye ait muz serasının ardiye kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle seranın ardiye kısmında hasar oluştu.





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