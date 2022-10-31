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Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA

Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen 5 iş yeri ve 3 eve operasyon düzenledi.

Adreslerde gümrük kaçağı 39 kilogram tütün, 53 bin 660 makaron, 1178 paket sigara ve 41 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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