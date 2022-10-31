Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Türkmen, seçime tek aday girecek

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MERSİN (AA) - Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, 3 Kasım'da Mersin'de yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlık için tek aday olacak.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı da olan Türkmen, AA muhabirine, Uluslararası Bocce Konfederasyonunun olağan seçimli genel kurulunun 3 Kasım'da Toroslar ilçesindeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenleneceğini söyledi.

Genel kurulun, kentte 1-5 Kasım'da organize edilecek Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları (Raffa-Volo) ile aynı tarihlerde olmasından mutluluk duyduklarını belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"Başkanlığa ilk kez 2018'de seçilmiştim. Başkanlık için adaylık süreci sona erdi. Tek aday olarak seçime gireceğim inşallah. Asbaşkanlık için 4 ülkeden adaylar olacak. 11 yönetim kurulu üyeliği için de 15 ülkeden federasyon başkanları yönetime girmek için yarışacaklar. Bu genel kurula ev sahipliği yapmamız son derece önemli."

Türkmen, bocce dünya şampiyonalarının gelecek 4 yılda yapılacağı ülkelerin de genel kurulda belirleneceğini kaydetti.

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