Mersin Valisi Pehlivan'dan vatandaşlara çay ikramı

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde sohbet ettiği vatandaşlara organik çay hediye etti.

Pehlivan, ilçedeki programları kapsamında Uzuncaburç Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Pehlivan, mahalle sakinlerine organik çay ikramı yaptı.

Ziyarette, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy da yer aldı.



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