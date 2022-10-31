Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İnsu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve 50 orman personeli ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin risk oluşturduğu ormanlık alandaki hayvan çiftliğinin çevresinde önlem alınarak sulama yapıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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