Mersin 2. Sanal İstihdam Fuarı 22-23 Kasım'da düzenlenecek

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MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ikinci kez organize edilen Sanal İstihdam Fuarı, 22-23 Kasım'da yapılacak.

Vali Ali Hamza Pehlivan, fuarın Valilik'te düzenlenen tanıtım toplantısında, organizasyonun iş arayanlar için önemli fırsatlar sunacağını söyledi.



İşverenler ve vatandaşların çevrim içi ortamda bir araya geleceğini ifade eden Pehlivan, "Organizasyon, 'https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr' üzerinden yapılacak. Katılımcılar bu adrese girdiklerinde kendilerini adeta bir fuar ortamında bulacaklar. Buraya öz geçmişlerini bırakabilecekler, iş başvurusunda bulunabilecekler." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Valilik himayesinde, İŞKUR İl Müdürlüğü koordinasyonunda 22-23 Kasım'da yapılacak fuara destek veren kurumlar ve kuruluşlarla iş birliği protokolü imzalandı.



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