Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları, Mersin'de başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, 37 ülke 52 takımdan yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla organize edilen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları (Raffa-Volo), eleme müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Volo disiplininde erkeklerde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleşen şampiyona, raffa disiplininde kadın ve erkeklerde tekler, çiftler, karışık ve altın nokta kategorilerinde düzenleniyor.

Parkurda eleme müsabakalarında yarışan sporcular, tur atlamak için mücadele ediyor.

Bocce Milli Takımı'nı voloda Mehmet Can Yakın, Burak Altay, Mehmet Karataş, Şinasi Seleciler, Yılmaz Duran ve Emre Mecit temsil ediyor.

Raffada milli sporcular Bahar Çil, Sevilay Gezli, Eda Sayak, Rukiye Varol, Oğuzhan Turhan, Ahmet Emen, Cem Şimşek ve Erdal Kantemir ay-yıldızlı formayla ter döküyor.

İki disiplinde 37 ülke 52 takımdan yaklaşık 400 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, 5 Kasım'da sona erecek.

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