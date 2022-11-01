Mersin'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 28 Ekim'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler F.K.A.Z, M.Z. ve F.K.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 PKK/KCK şüphelisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de, 28 Ekim'de, terör örgütlerine yönelik operasyonda PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüten, örgütün gençlik yapılanması toplantılarına katılan, organize eden ve propaganda yapan 9 şüpheli ile DEAŞ'ın mali yapılanması içerisinde bulunan ve kamplarda silah eğitimi aldığı belirlenen 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

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