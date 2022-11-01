Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, vatandaşlarla pekmez kaynattı

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MERSİN (AA) - Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, vatandaşlarla üzüm pekmezi yaptı.



Bingöl, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile Karacaoğlan Mahallesi'ni ziyaret etti.

Hasat ettikleri üzümden pekmez yapan üreticilerle görüşen Bingöl, vatandaşlarla pekmez kaynattı.



Bingöl, sonrasında kıraathanede bir araya geldiği mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.



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