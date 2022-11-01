Mersin Devlet Opera ve Balesi, Madama Butterfly Kukla Operası'nı sahneleyecek

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Madama Butterfly Kukla Operası'nı sahneleyecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek operanın rejisörlüğünü Melih Öztürk yapacak.

Koreografisi Berna Turhan İleri, orkestra şefliği Tulio Gagliardo Varas ve koro şefliği Anıl Aydın'a ait operanın anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan gerçekleştirecek.

Oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen ve oynatıcıyla birlikte hareket eden büyük boy kuklalarla gerçekleştirilecek operada MDOB korosu, orkestrası ve bale sanatçıları da sahne alacak.

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