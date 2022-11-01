Mersin'de peynir üreten ruhsatsız iş yeri mühürlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde sağlıksız koşullarda peynir ürettiği belirlenen ruhsatsız iş yeri mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine Eğriçam Mahallesi'nde bir iş yerinde inceleme yaptı.

İncelemede, iş yerinin ruhsatsız olduğu ve hijyen koşullarına uyulmadığı tespit edildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerini mühürleyen ekipler, imha edilmek üzere 500 litre süt, 40 kilogram peynir ve kaymağa el koydu.​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​



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