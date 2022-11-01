Mersin'de mangal kömürü üretilen tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı

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MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde mangal kömürü üretimi yapılan tesiste yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kumdere Mahallesi'nde bulunan mangal kömürü üretim tesisinde kömür elde etmek için yığılan ve tutuşturulan odunlardan yükselen alevler kontrolden çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın tesiste hasara neden oldu.



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