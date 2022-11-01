Mersin'de meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu doktorun yargılanmasına devam edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 20 Ekim 2021'de meslektaşı Hasan Ç. tarafından pompalı tüfekle öldürülen doktor Ahmet Dikmen'in ağabeyi Durmuş ve kardeşi Adnan Dikmen ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Hasan Ç. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Söz verilen müşteki avukatlar, sanığın istediği şeyi hatırladığını, istemediği şeyleri de hatırlamadığını ileri sürdü.

Hasan Ç'nin kendisini kurtarmaya yönelik beyanlarda bulunduğunu iddia eden avukatlar, sanığın cinayeti bilinçli ve tasarlayarak işlediğini savundu.

Durmuş ve Adnan Dikmen de şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın üst seviyeden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin sağlığının cezaevinden olumsuz etkilendiğini, hastanede tedavi altına alınması gerektiğini iddia ederek, Hasan Ç'nin adli tıp kurumundan rapor gelene kadar hastaneye sevk edilmesini istedi.

Sanık Hasan Ç. de önceki beyanlarını tekrarladığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktor Hasan Ç, meslektaşı Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Sanık hakkında "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.





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