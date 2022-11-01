Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonası'nda ilk eleme yarışları sona erdi

MERSİN (AA) - Mersin'de 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla organize edilen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonası'nda (Raffa-Volo), ilk eleme müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonda ilk eleme yarışmaları Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.

Volo disiplini erkeklerde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde, raffa disiplininde kadın ve erkeklerde tekler, çiftler, karışık ve altın nokta kategorilerinde yapılan şampiyonanın bazı müsabakaları da bocce tesisinin yanındaki voleybol salonunda gerçekleştirildi.

Parkurda eleme müsabakalarında yarışan sporcular, tur atlamak için mücadele etti.

İlk eleme yarışlarının ardından şampiyonanın açılış seremonisi yapıldı.

Programda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, organizasyon sayesinde bir ilki yaşadıklarını söyledi.

Pehlivan, şampiyonanın önemine değinerek, "İlk defa boccede iki branşta bir dünya şampiyonası yapılıyor. Bu şampiyona ülkemizde, şehrimizde hayata geçiriliyor. Katılım da son derece yüksek. Bu bizi ziyadesiyle sevindiriyor. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da bu ve benzeri şampiyonalara ev sahipliği yapacağımızın işaretini hep birlikte görüyoruz." ifadelerini kullandı.





- Ruis: "Bu çok büyük ve tarihi bir olay"





Uluslararası Bocce-Volo Federasyonu Başkanı Frederic Ruis, "Akdeniz'in incisi" olarak nitelendirilen Mersin'de unutulmaz bir organizasyona tanıklık ettiklerini aktardı.

Şampiyonanın bocce tarihi için çok önemli olduğunu vurgulayan Ruis, "Tarihimizde ilk kez 2 disiplinin dünya şampiyonasını bir arada yapıyoruz. Bu çok büyük ve tarihi bir olay. 80 yıllık tarihimizde ilk kez birlikteyiz. Bocce sporunu daha da ileriye taşımak ve boccenin iki disiplinini daha çok yakınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen de tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'de federasyonun 2005'te kurulduğunu anımsatan Türkmen, "Türkiye olarak 17 senede boccede dünyanın pek çok ülkesini geride bırakarak çok önemli mesafe katettik. Dünyanın en saygın ülkelerinden birisi olduk. Boccenin hemen hemen her disiplininde sporcularımızla ve uluslararası federasyonun yönetiminde güçlü bir temsil sağlıyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından çeşitli gösteriler yapıldı, şampiyonaya katılacak sporcu ve hakemler adına da birer kişi yemin etti.





- Türkiye'yi 14 sporcu temsil ediyor





Organizasyonda yarın ikinci eleme müsabakaları gerçekleştirilecek. Organizasyon, 5 Kasım'da sona erecek.

Şampiyonada Bocce Milli Takımı, voloda Mehmet Can Yakın, Burak Altay, Mehmet Karataş, Şinasi Seleciler, Yılmaz Duran ve Emre Mecit, raffada ise Bahar Çil, Sevilay Gezli, Eda Sayak, Rukiye Varol, Oğuzhan Turhan, Ahmet Emen, Cem Şimşek ve Erdal Kantemir'den oluşuyor.





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