Mut'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları sahiplerine teslim ediliyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan 324 konutun hak sahiplerine teslimine başlandı.

Deveci Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların teslim işlemleri başladı.



Hak sahipleri, evraklarını ulaştırdıkları görevlilerden konutlarının anahtarını aldı.

Vatandaşlardan Mahmut Pelit, gazetecilere, evine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.



Proje kapsamındaki 324 konutun teslim işlemleri 11 Kasım'a kadar sürecek.



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