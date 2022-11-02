Mersin'de "Uzuncaburç Kültür Rotaları Projesi"nin çalıştayı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Helenistik dönemin günümüze kadar korunmuş yapılarına sahip Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti için hazırlanan "Uzuncaburç Kültür Rotaları Projesi"nin çalıştayı gerçekleştirildi.

Mersin Valiliğindeki toplantı salonunda gerçekleşen çalıştay da, "Uzuncaburç Kültür Rotaları Projesi"nde gelinen aşamalar ve rotalar hakkında ilgililer tarafından sunum yapıldı.



Burada konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Uzuncaburç Antik Kenti'nin Mersin ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Antik kentte farklı medeniyetlerin izlerinin bulunduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Hafta sonu rotaların işaretlemesini yaptık. Toplamda 146 kilometre destinasyona tekabül ediyor. Proje kapsamındaki rotalar hakkında kare kodla daha detaylı bilgiler elde edebiliyorsunuz." diye konuştu.

Pehlivan, proje kapsamında yapılacak çalışmalarla farkındalığın artırılacağını aktararak, kentin arkeolojik varlık konusunda zengin olduğunu dile getirdi.

Kenti bir bütün olarak düşündüklerini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Kentimiz turizm şehri. Turizm sektörü tüm paydaşları ve işleyişiyle bundan sonra Mersin gündeminde daha çok yer alacak. Bu alandaki çalışmalarımızın turizmin her boyutuyla ve çeşidiyle gerek yerli gerekse de yabancı turistlere daha da cezbeden ve ziyaret edilen bir konuma getirmek. Bununla ilgili devletimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın teşvikleri, çalışmaları yeniden hız kazanmaya başladı. Çalışmalarımız devam ediyor, devam edecek."

Pehlivan, daha sonra katılımcılarla bilgi alışverişinde bulundu.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.