Kalp krizi sonucu vefat eden Güneydoğu gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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MERSİN (AA) - Alanya'da kalp krizi sonucu vefat eden gazi Hüseyin Gök'ün cenazesi memleketi Mersin’in Bozyazı ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Güneydoğu'da 1997 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışma sonrası gazi olan er Hüseyin Gök (46) dün Alanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesine getirilen Gök'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Denizci Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Beyreli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene Gök'ün yakınlarının yanı sıra, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek, gaziler, çok sayıda asker ve polis katıldı.

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