Mersin'de öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Seren K. idaresindeki 33 AIM 504 plakalı minibüsle, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 DKY 71 plakalı otomobil, Kocavilayet Mahallesi 21. Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yola devrildi, otomobil ise kaldırıma çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralan 6'sı öğrenci 7 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





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