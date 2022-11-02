"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Mersin'e geldi

MERSİN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan tanıtım tırı Mersin'de vatandaşlarla buluştu.

Atatürk Parkı'nda konuşlanan tanıtım tırını ziyaret edenleri TOKİ uzmanları ve görevliler karşılayıp proje hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlar sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla TOKİ projelerindeki daireleri görme imkanı buldu.

Ziyaretçiler kampanya hakkında merak ettiklerini görevlilere sorarak bilgilendi.

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, amaçlarının konut projesiyle ilgili doğru bilgi vererek sosyal medyadaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Gün boyu Mersin'de kalacaklarını aktaran Ayhan şunları kaydetti:

"Mersin'de 2 bin 122 konutumuz ve 32 bin civarında başvurumuz var. Toroslar'da 650, Tarsus'ta 10 bin, Silifke'de 8 bin, Mut'ta 4 bin, Anamur'da da 4 bin 500 civarında başvuru var. Mersin'de arsa satışlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız 7 Kasım Pazartesi mesai bitimine kadar Ziraat Bankası şubelerinden ve 4 Kasım'a kadar da e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilirler."

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