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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Vladimir Zanev (Bulgaristan), Veronika Vavrova (Çekya), Amalia Marchis (Romanya)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gökşen Fitik, Fagbenle 4, January 5, Bonner 10, Jones 20, Asena Yalçın 2, Sinem Ataş, Holingsworth 9, Grigalauskyte

Sopron Basket: Kunek 12, Fegyverneky 6, Magbegor 10, Sykes 18, Brooks 19, Varga, Stankovic, Czukor 3, Borondy 7

1. Periyot: 15-18

Devre: 31-33

3. Periyot: 46-55

Beş faulle çıkan: 35.36 Jones (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)





MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 2. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımına 75-50 yenildi.





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