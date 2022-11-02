Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonası'nda ikinci eleme yarışları sona erdi

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MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonası'nda (Raffa-Volo) ikinci eleme müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonun eleme yarışları Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.

Volo disiplininde erkekler basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde, raffa disiplininde kadın ile erkeklerde tekler, çiftler, karışık çiftler ve altın nokta kategorilerinde yapılan şampiyonanın bazı müsabakaları da bocce tesisinin yanındaki voleybol salonunda gerçekleştirildi.





- Mehmet Can ve Burak adını son 8'e yazdırdı





Organizasyonda 2 milli sporcu adını son 8'e yazdırdı.

Voloda basamak kategorisinde yarışan milli bocceci Mehmet Can Yakın, çeyrek finale yükseldi.

Mehmet Can, birlikte mücadele ettiği Burak Altay'la röle kategorisinde de son 8'e kaldı.

Volonun altın nokta sınıfında ter döken Emre Mecit ise organizasyona veda etti.

Bocce Milli Takımı'nda voloda Mehmet Can Yakın, Burak Altay, Mehmet Karataş, Şinasi Seleciler ve Yılmaz Duran ile raffada Bahar Çil, Sevilay Gezli, Eda Sayak, Rukiye Varol, Oğuzhan Turhan, Ahmet Emen, Cem Şimşek ve Erdal Kantemir, yarın gerçekleşecek üçüncü eleme müsabakalarında performans sergilemeye devam edecek.

İki disiplinde 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, 5 Kasım'da sona erecek.





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