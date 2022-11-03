Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda eleme yarışları Mersin'de sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda (Raffa-Volo) üçüncü eleme müsabakaları başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonun eleme yarışları Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Volo disiplininde erkekler basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde, raffa disiplininde kadın ve erkeklerde tekler, çiftler, altın nokta ile karışık çiftler kategorilerinde yapılan şampiyonanın bazı müsabakaları da bocce tesisinin yanındaki voleybol salonunda gerçekleşiyor.

Bocce Milli Takımı'nı voloda kategorilerinde çeyrek finale yükselen Mehmet Can Yakın ve Burak Altay ile Mehmet Karataş, Şinasi Seleciler ve Yılmaz Duran temsil ediyor.

Raffada ise milli sporcular Bahar Çil, Sevilay Gezli, Eda Sayak, Rukiye Varol, Oğuzhan Turhan, Ahmet Emen, Cem Şimşek ve Erdal Kantemir ay-yıldızlı formayla ter döküyor.

İki disiplinde 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, 5 Kasım'da sona erecek.

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