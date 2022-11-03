Mersin'de drift yapan 2 sürücüye para cezası

Bir benzeri daha yok! Peki ne işe yarıyor?

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, drift yaptıkları görüntüler sosyal medyada paylaşılan 2 sürücüye 18 bin 200 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 2 otomobil sürücüsünün, asker uğurlaması dolayısıyla 82 Evler Mahallesi'nde düzenlenen konvoyda drift yaptıklarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K.A. ve H.S.A. olduğunu belirledi.

Trafik güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatılan sürücülere 18 bin 200 lira ceza da uygulandı.

Ayrıca şüphelilerin araçları trafikten menedildi.

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