Mersin'de esnaf, parasının çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde esnaflık yapan kişi, 80 bin lirasının çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvuruda bulundu.

İddiaya göre, Kurtsuyu Mahallesi'nde kayısı ticareti yapan Bayram Kaya (53), dükkanında uyumadan önce içerisinde 80 bin lira olan poşetini yastığının altına koydu.

Uyandığında poşeti bulamayan Kaya, parasının çalındığını öne sürerek jandarmaya başvurdu.

Jandarma ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Kaya, gazetecilere, olaydan iki gün sonra yanına gelen kişinin paranın bir kısmını geri verdiğini öne sürerek, "Dükkanın önünde otururken yüzü kapalı biri bana poşet verip uzaklaştı. Ne olduğunu bile anlamadım. Poşete baktığımda 50 bin lira ve not vardı. Notta da parayı çocuğunun ameliyatı için aldığını, geri kalanı en kısa zamanda getireceğini yazmış. Kalan parayı da getirirse kesinlikle şikayetçi olmayacağım." dedi.



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