Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, görevine yeniden seçildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Mersin'de yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden göreve seçildi.

Konfederasyonun, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan olağan seçimli genel kuruluna 38 ülkeden 51 delege katıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı da olan Mutlu Türkmen, tek aday olduğu kurulda oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

İtalyan Moreno Rosati'nin başkan vekilliğine, Cezayirli Yassine Kafi'nin asbaşkanlığa getirildiği kurulda, Avustralya'dan Antonio Biancacci genel sekreter, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Genel Sekreteri Eren Öztürk de denetleme kurulu üyesi oldu.

Yönetim kurulu üyelerinin de seçildiği genel kurulda, 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'nın Cezayir'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.