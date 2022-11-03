Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda üçüncü eleme yarışları sona erdi

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MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda (Raffa-Volo) üçüncü eleme müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonun eleme yarışları Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.

Volo disiplini erkekler basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine, altın nokta kategorilerinde, raffa disiplini kadın ile erkeklerde tekler, çiftler, altın nokta, karışık çiftler kategorilerinde yapılan şampiyonanın bazı müsabakaları da bocce tesisinin yanındaki voleybol salonunda gerçekleştirildi.





-Türkiye rekorunu geliştirip, madalyayı garantilediler





Milli sporcular Mehmet Can Yakın ve Burak Altay, voloda röle kategorisi çeyrek final elemelerinde Hırvatistanlı rakipleriyle karşılaştı.

Ay-yıldızlı sporcular, parkurda 59 atışın 54'ünde isabet bularak büyüklerde kendilerine ait Türkiye rekorunu (59-52) geliştirdi.

Müsabakayı 54-51 önde tamamlayıp, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı da garantileyen Mehmet Can ve Burak, süre bitiminin ardından büyük sevinç yaşadı. Milli takım antrenörleri de sporcuların mutluluğuna ortak oldu.

Karşılaşmayı takip eden Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, müsabaka sonrası parkura inerek milli sporcuları tebrik etti.

Voloda çift geleneksel kategorisinde yarışan milli bocceciler Mehmet Duran ve Şinasi Seleciler ise rakiplerine yenilerek şampiyonadan elendi. Mehmet, bireysel olarak yarıştığı tek geleneksel sınıfında da organizasyona veda etti.





- Cem ve Eda altın noktada çeyrek finalde





Raffa disiplini altın noktada madalya mücadelesi veren Cem Şimşek erkeklerde, Eda Sayak kadınlarda adını çeyrek finale yazdırdı.

Eda, çift kadınlarda ise birlikte yarıştığı Sevilay Gezli ile rakipleri karşısında mağlup olarak kategorilerinde saf dışı kaldı.

Erdal Kantemir ve Cem Şimşek, çift erkekler sınıfında organizasyona veda etti.

Bocce Milli Takımı'nda voloda Mehmet Can Yakın, Burak Altay ve Mehmet Karataş, raffada Bahar Çil, Eda Sayak, Rukiye Varol, Oğuzhan Turhan, Ahmet Emen ve Cem Şimşek, yarın gerçekleştirilecek dördüncü eleme müsabakalarında, yarışları süren sınıflarında performans sergilemeye devam edecek.

İki disiplinde 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, 5 Kasım'da sona erecek.





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