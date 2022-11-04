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Şehit Özkan Demir'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

AA

Şehit Özkan Demir'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

MERSİN (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehadet haberi, Mersin'in Mezitli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer, Özkan Demir'in şehadet haberini Yeni Mahalle'de yaşayan baba Sami ve anne Aysel Demir'e verdi.

Şehidin babaevine ve çevreye Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Haberin ardından taziye çadırına gelen yakınları ve komşuları aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Demir'in evli olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Kasım'da icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğunu bildirmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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