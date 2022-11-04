Şehit Özkan Demir'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

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MERSİN (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehadet haberi, Mersin'in Mezitli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer, Özkan Demir'in şehadet haberini Yeni Mahalle'de yaşayan baba Sami ve anne Aysel Demir'e verdi.

Şehidin babaevine ve çevreye Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Haberin ardından taziye çadırına gelen yakınları ve komşuları aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Demir'in evli olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Kasım'da icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğunu bildirmişti.





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