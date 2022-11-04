Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda eleme yarışları Mersin'de sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda (Raffa-Volo) dördüncü eleme müsabakaları başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonun eleme yarışları Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Volo disiplini erkekler basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde, raffa disiplini kadın ile erkeklerde tekler, çiftler, altın nokta ve karışık çiftler sınıfında düzenlenen şampiyonanın bazı müsabakaları da bocce tesisinin yanındaki voleybol salonunda gerçekleşiyor.

Bocce Milli Takımı'nı voloda kategorilerinde yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantileyen Mehmet Can Yakın ve Burak Altay ile Mehmet Karataş temsil ediyor. Mehmet Can, bireysel olarak basamak kategorisinde de yarışıyor.

Raffada ise çeyrek finale çıkan milli bocceciler Cem Şimşek ve Eda Sayak ile Bahar Çil, Rukiye Varol, Oğuzhan Turhan ve Ahmet Emen ay-yıldızlı formayla ter döküyor.

İki disiplinde 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, yarın sona erecek.

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