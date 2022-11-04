Silifke'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

O.K'nin kullandığı 33 AKR 962 plakalı motosiklet, Saray Mahallesi Menderes Caddesi'nde M.T. idaresindeki 33 PG 831 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.T, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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