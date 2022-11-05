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Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda final heyecanı

AA

Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda final heyecanı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda (Raffa-Volo) son eleme ve final müsabakaları başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final yarışları, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Volo disiplini erkekler basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde, raffa disiplini kadın ile erkeklerde tekler, çiftler ve altın nokta ile karışık çiftler sınıfında düzenlenen şampiyonada madalya mücadelesi veriliyor.


- Madalyayı garantileyen Eda, "altın" için ter döküyor

Dün, volonun röle kategorisinde 2 takımdan oluşan üçüncüler arasına girerek bronz madalyanın sahibi olan milli bocceci Mehmet Can Yakın ve Burak Altay'ın ardından raffa disiplini kadınlar altın nokta sınıfı yarı finaline yükselip, madalyayı garantileyen ay yıldızlı sporcu Eda Sayak da müsabakalarda şampiyonluk için ter döküyor.

Organizasyona veda eden Bocce Milli Takımı oyuncuları da tribünlerden Eda'ya destek veriyor.

İki disiplinde 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, finallerin ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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