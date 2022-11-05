"Uluslararası Turunçgil Kongresi" hazırlıkları tamamlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenecek "14. Uluslararası Turunçgil Kongresi"nin hazırlıkları tamamlandı.

Dünyada, 1968'den bu yana dört yıl arayla düzenlenen, bilim insanları, sektör temsilcileri, üretici, ithalatçı ve ihracatçıların buluştuğu kongre, 6-11 Kasım'da 30 ülkeden katılımla Mersin'de yapılacak.

Kongrede, turunçgil sektöründe bilimsel çalışmalar ele alınacak, teknik geziler düzenlenecek.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Türkiye ve Mersin'in turunçgil üretim ve ihracatında önemli konumda bulunduğunu söyledi.

"14. Uluslararası Turunçgil Kongresi"nin kentte düzenlenmesinin önemine dikkati çeken Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Kongre, üreticiden tüketiciye kadar süreçteki konuları kapsayan ve dünyanın en prestijli kongrelerinden kabul ediliyor. Bilim kurulumuz bütün çalışmalarını tamamladı. Turunçgil konusunda dünyada yapılan çalışmalarını en yetkili ağızlardan dinlemiş olacağız. Dünyada turunçgil sektörüyle ilgili neler yapıldığını öğreneceğiz. Bu kongre sonunda katma değer nasıl sağlayabiliriz, bunları göreceğiz."

Kongre, yarın Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki resepsiyonla başlayacak.





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