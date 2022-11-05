Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları Mersin'de sona erdi

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MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nın (Raffa-Volo) final müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonun final müsabakaları Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.

Volo disiplini erkekler basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde, raffa disiplini kadın ile erkeklerde tekler, çiftler ve altın nokta ile karışık çiftler sınıfında düzenlenen şampiyonaya, 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcu katıldı.





- Eda Sayak dünya şampiyonu oldu





Milli bocceci Eda Sayak, raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Altın madalyanın sahibi olan Eda, büyük sevinç yaşadı.

Ay-yıldızlı sporculardan Mehmet Can Yakın ve Burak Altay ise volonun röle sınıfında 2 takımdan oluşan üçüncüler arasına girerek bronz madalya kazandı.

Organizasyonda 6'sı altın olmak üzere 14 madalya kazanan İtalya, en fazla derece elden eden ülke oldu.

Final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Uluslararası Bocce-Volo Federasyonu Başkanı Frederic Ruis, Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

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