Anıtkabir'i ziyaret için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirmeye başladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anıtkabir'i ziyaret için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirmeye başladılar

AA

Anıtkabir'i ziyaret için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirmeye başladılar

MERSİN (AA) - Mersin'de, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bisikletçiler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'e ulaşmak için pedal çevirmeye başladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Mersin Bisiklet Derneği tarafından "Ata'ya Saygı Pedala Engel Yok Projesi" kapsamında aralarında 3 görme engelli sporcunun da bulunduğu 13 bisikletçi, düzenlenen etkinlikle Ankara'ya uğurlandı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan bisikletçiler Toroslar Belediyesi önünde son hazırlıklarını tamamladı.

Bisikletçilere Anıtkabir'e ulaştırmaları için Türk bayrağı verildi. Ekip, hazırlıkların ardından yola çıktı.

Aralarında 3 görme engelli, 4 kadın pilot ve 6 tandem pilotu olmak üzere 13 kişinin yer aldığı ekiple, toplumda duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporcuların 550 kilometrelik uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktığını belirterek, "Parkuru Atamıza olan sevgi ve bağlılıklarıyla kolaylıkla aşacaklarına inanıyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz ve her zaman yanlarındayız." ifadesini kullandı.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun da etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Ankara'ya 10 Kasım'da ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Uygun, "Engelli arkadaşlarımızla engelleri aşacağız, kadınlarımızla kadının gücünü ve bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstereceğiz. Toroslar Belediyesinin önünden hareket ederek ortalama 550 kilometre pedallayacağız." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'dan 6'lı masa eleştirisi:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'dan 6'lı masa ...
(Görüntülü) - İNCE: ERDOĞAN&#039;A İNANMADIĞIM GİBİ 6&#039;LI MASAYA DA İNANMIYORUM
YEREL HABERLER (Görüntülü) - İNCE: ERDOĞAN'A İNANMADIĞIM GİBİ ...
Milli bocceci Eda Sayak dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Milli bocceci Eda Sayak dünya şampiyonu oldu
Milli sporcu Eda Sayak, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.
YEREL HABERLER Milli sporcu Eda Sayak, Dünya Tekler-Karışık Çiftler ...
(Görüntülü) OTOMOBİLİN İŞ YERİNE DALDIĞI KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN İŞ YERİNE DALDIĞI KAZA ...
Otomobilin iş yerine daldığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin iş yerine daldığı kaza kamerada
"Uluslararası Turunçgil Kongresi" hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER "Uluslararası Turunçgil Kongresi" hazırlıkları ...
Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları Mersin'de sona erdi
YEREL HABERLER Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları ...
Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda final heyecanı
YEREL HABERLER Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda ...
Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda dördüncü eleme yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den altılı masaya "aday" eleştirisi:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den altılı masaya ...
(Görüntülü) ŞEHİT ANNESİ, OĞLUNU ASKER SELAMIYLA UĞURLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT ANNESİ, OĞLUNU ASKER SELAMIYLA ...
Şehit annesi, oğlunu asker selamıyla uğurladı
YEREL HABERLER Şehit annesi, oğlunu asker selamıyla uğurladı
(Görüntülü) ŞEHİT ÖZKAN DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT ÖZKAN DEMİR SON YOLCULUĞUNA ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE 10 KİLO 200 GRAM BALİNA KUSMUĞU ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE 10 KİLO 200 GRAM BALİNA ...
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, Mersin'de ...
Mersin'de 10 kilo balina kusmuğu ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 10 kilo balina kusmuğu ele geçirildi
Mersin'de 103 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 103 sikke ele geçirildi
Silifke'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Silifke'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda eleme yarışları Mersin'de sürüyor
YEREL HABERLER Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit Özkan Demir'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
YEREL HABERLER Şehit Özkan Demir'in Mersin'deki ailesine şehadet ...
Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.