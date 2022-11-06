Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de esnafı ziyaret etti

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MERSİN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.



Muharrem İnce, kentte temasları kapsamında ilçedeki yöresel ürünler pazarını gezdi.



Burada ürünler hakkında bilgi alan İnce, esnafla sohbet etti.

Bir alışveriş merkezine geçen İnce, burada vakit geçiren vatandaşlarla selamlaştı.

Bazı vatandaşların taleplerini dinleyen İnce, bazılarıyla da fotoğraf çektirdi.

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