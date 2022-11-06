Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgada tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Alper Güngör (41) ile H.B. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından başlayan kavgada H.B'nin tüfekle ateş ettiği Güngör yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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