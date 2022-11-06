"14. Uluslararası Turunçgil Kongresi"nin açılış resepsiyonu yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenecek "14. Uluslararası Turunçgil Kongresi"nin açılış resepsiyonu gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Turunçgil Konseyi, Çukurova Üniversitesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Uluslararası Bahçe Bitkileri Topluluğu Uluslararası Turunçgil Topluluğu işbirliğinde düzenlenen açılış resepsiyonu Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Resepsiyona Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, bazı il protokolü üyeleri, yabancı ülkelerden gelen konuklar ve diğer ilgililer katıldı.

Resepsiyonda Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve sanatçıları açılış konseri verdi.

- "14. Uluslararası Turunçgil Kongresi"

Kongrenin resmi açılışı yarın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla yapılacak.

Dünyada, 1968'den bu yana dört yıl arayla düzenlenen, bilim insanları, sektör temsilcileri, üretici, ithalatçı ve ihracatçıların buluştuğu kongrede 30 ülkeden katılımcılar bir araya gelecek.

Kongrede, turunçgil sektöründe bilimsel çalışmalar ele alınacak.

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