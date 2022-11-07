Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, YPG/PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusuyla bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen zanlının adresi tespit edildi.

Finans desteği karşılığında eylem arayışında olduğu öne sürülen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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