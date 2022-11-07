Şehit polis memuru Sedat Gezer'in adı Mersin'deki parkta yaşatılacak

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MERSİN (AA) - Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in adı, Akdeniz ilçesindeki parka verildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediye meclisinin kayım ayı toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Nusratiye Mahallesi'ndeki 23 Evler Parkı'nın adının, "Şehit Polis Sedat Gezer Parkı" olarak değiştirilmesi talebi de görüşüldü.

HDP'li 7 meclis üyesinin "çekimser" yönde oy kullandığı teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı.



Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu ölmüştü.

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