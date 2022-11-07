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Uluslararası Turunçgil Kongresi sektör temsilcilerini buluşturdu

AA

Uluslararası Turunçgil Kongresi sektör temsilcilerini buluşturdu

MERSİN (AA) - Mersin'de organize edilen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin resmi açılışında, organizasyonun tanıtım filmi izlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılışta, kongrenin Mersin'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu dile getiren Pehlivan, "Ülkemiz turunçgil üretiminde Avrupa'da 2'nci, dünyada 8'inci sırada. Ülke içerisindeki üretimde Mersin'in önemli yeri var. Limon, portakal, greyfurt, mandalina gibi ürünlerde ön planda. Özellikle limonda Türkiye genelinde 1,5 milyon ton üretimin yüzde 55'i ilimizde gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Pehlivan, kongrenin turunçgil sektörünün daha ileriye gitmesine yönelik katkı sağlayacağını dile getirdi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu aktararak, "Mersin ve Adana, ülkemiz, milletimiz için çok önem arz eden ve inanılmaz potansiyel sunan iki ilimiz. Çukurova'mız, Türkiye'miz için asla vazgeçilmez. Bundan sonraki süreçte de iki ilimiz ülkemizi daha iyi noktalara götürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- "Kongrenin başarısı katılımcıların aktifliğine bağlı"

Uluslararası Turunçgil Konseyi Genel Sekreteri Mikael Roose de Kovid-19 nedeniyle Mersin'deki kongrenin iki kez ertelendiğini hatırlattı.

Kongreye hazırlık sürecinde destek verenlere teşekkür eden Roose, "Kongrenin başarısı katılımcıların aktifliğine bağlı. Narenciye üretiminde birtakım sıkıntılar var ama bunlar yoğun emek ve iş birliğiyle çözülebilir diye düşünüyorum." dedi.

Uluslararası Turunçgil Konseyi Genel Koordinatörü Okan Özkaya da kongreye yoğun şekilde hazırlandıklarını anlatarak, "Kongre, narenciye endüstrisinin gelişmesi amacıyla çalışanlar için çok değerli. Hem araştırma hem uygulama anlamında bilgi alışverişinde bulunmak ve geleceği planlamak için değerli bir kongre." şeklinde konuştu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, turunçgil üretiminde Çukurova'nın önemli rol oynadığını, üretiminin yaygınlaşmasında üniversitelerinin ziraat fakültesinin önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz da uzun süreden beri hazırlandıkları kongreye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ve organizasyonun turunçgil sektörünün dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olduğunu dile getirdi.

- Kongrede 8 oturum, 7 çalıştay yapılacak

Kongrenin Bilim Kurulu Başkanı Bilge Yılmaz da Çukurova'da narenciye sektörüne ve ürünlerine yönelik çok sayıda çalışma yapıldığını aktardı.

Kongrede narenciyeyle ilgili araştırmaların paylaşılacağını kaydeden Yılmaz, "Organizasyon komitesi, bilim komitesiyle iş birliği içerisinde bir program hazırladı. Hem teorik hem de uygulamalı alanlarda narenciye üzerine 8 oturum ve 7 çalıştaydan oluşacak program. Burada narenciyeyle ilgili konular ve ileride atılacak adımları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Kongre, narenciye üzerine yapılan çalışmaların anlatıldığı oturumlarla devam ediyor.

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