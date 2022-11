Mersin'de yaylaya çıkan kişi, yorulan köpeğini sırtında taşıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de avlanmak için Toros Dağları'ndaki yaylaya çıkan avcının, yorulan köpeğini sırtında taşıması arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Erdemli ilçesinde yaşayan Ali Tezcan (38), avlanmak için arkadaşı Veli Coşkun ile Toroslar'ın 2 bin 500 rakımındaki Eğriçayır Yaylası'na gitti.

Yolculukları sırasında "Raki" isimli av köpeğinin sendelediğini gören Tezcan, yaklaşık 5 kilometre boyunca hayvanı sırtında taşıyarak aracına döndü.

Tezcan'ın, köpeği taşıdığı anlar arkadaşı Coşkun tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gazetecilere açıklama yapan Tezcan, köpeğinin 8 yıldır avlarda kendisine eşlik ettiğini söyledi.

Köpeğini yaylada bırakmak istemediğini belirten Tezcan, "Eve getirmemize rağmen yorgunluğu hala devam ediyor. Ben can dostumun yorgun düşmesine dayanamayıp 5 kilometre sırtımda taşıdım. O da bir can taşıyor. Can dostum yoruldu diye dağda bırakamazdım. O benim 8 yıllık can dostum, onsuz hiç ava gitmem." dedi.

Tezcan, pastanede çalıştığını, izin günlerinde de sportif amaçla ava gittiğini ifade ederek, "Şu anda av yasağı yok. Tüm resmi iznimizi alarak yaylaya çıktık. Avlanma ruhsatımız da var. Avlanma yasağı başlayınca biz de kurala uyacağız. Amacımız canlı katliamı değil, spor yapmak." diye konuştu.

