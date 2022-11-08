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GÜNCELLEME - Mersin merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

AA

GÜNCELLEME - Mersin merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da olduğu 15 şüphelinin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Çalışmalarda, zanlıların, örgütün sözde "Marmara bölge imam"larıyla irtibatta oldukları, şifreli kaydetme yöntemi kullanarak iletişime geçtikleri ve çevrelerindeki başarılı öğrencilerin isimlerini örgüt mensuplarına bildirdikleri saptandı.

Kimliği ve adresleri tespit edilen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari ve Kars'ta eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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