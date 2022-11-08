Mersin'de düzenlenen Uluslararası Turunçgil Kongresi etkinlikleri sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin'de organize edilen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye 30 ülkeden yaklaşık 500 bilim insanı ve sektör temsilcisi katılıyor.

Organizasyonun ikinci gününde, dünyadaki turunçgil üretimi, tedarik zinciri ve pazarlama sürecine ilişkin seminer ve toplantılar düzenleniyor.



- Yeni çeşitler masaya yatırılıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, organizasyonun, 5 salonda düzenlenen bilimsel oturumlarla devam ettiğini söyledi.

Turunçgilin geniş olarak ele alındığını anlatan Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Narenciyenin üretiminden tüketiciye uzanan süreçteki evreleriyle ilgili konular gündeme geliyor. Yeni çeşitlerin neler olabileceği, zirai mücadele gelinen noktalar, soğuk muhafaza, hasat sonrası uygulamalar gibi konular bilimsel toplantılarda masaya yatırılıyor. Son 6 yılda dünyada turunçgil sektörüyle ilgili yapılan çalışmaları birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyoruz. Üreticiden, zirai ilaç bayisine kadar herkes kongreden istifade ediyor."

Kaçmaz, yarın itibarıyla teknik gezi programlarının başlayacağını belirterek, katılımcıların Mersin ve Adana'daki narenciye bahçeleri ve paketleme tesislerini inceleme fırsatı yakalayacağını sözlerine ekledi.

Kongre, 11 Kasım'da sona erecek.

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