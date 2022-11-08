Türkiye ve Azerbaycan'ın halat çekme sporcuları, Mersin'de yarıştı

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MERSİN (AA) - Türkiye ve Azerbaycan'dan halat çekme sporcuları, Karabağ Zaferi'nin 2. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Silifke ilçesinde yapılan şampiyonada mücadele etti.

Türkiye Halat Çekme Federasyonu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Şehit İbrahim Okur Spor Salonu'nda Halat Çekme Şampiyonası düzenledi.

Karabağ Zaferi'nin 2. yıl dönümü kapsamındaki şampiyonada, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli sporcuları yarıştı.

Türkiye, mücadeleyi 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Sporculara ödüllerini Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, Azerbaycan Halat Çekme Federasyonu Başkanı Elnur Shikhaliyev ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin verdi.

Aldemir, gazetecilere, milli sporcuların şampiyonaya renk kattığını söyledi.

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